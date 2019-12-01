Se suma Octavio Ocampo a jornada de reforestación organizada por SEPAMICH

Morelia, Michoacán, a 5 de julio de 2026.- Octavio Ocampo, promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, participó en una jornada de reforestación organizada por la asociación civil Servir para Michoacán (SEPAMICH), en la que familias, jóvenes y voluntarios plantaron árboles en una zona de Morelia.

Durante la actividad, Ocampo acompañó al presidente de SEPAMICH, Gustavo Moreno Medina. Señaló que el cuidado del medio ambiente requiere la participación de la ciudadanía y de acciones permanentes para proteger los bosques y las fuentes de agua.

En este marco, Ocampo expresó que, “Nos sumamos a las acciones que ayuden a cuidar nuestros recursos naturales. El cuidado del medio ambiente requiere trabajo en equipo y participación de la sociedad”, además de resaltar que la reforestación contribuye a restaurar ecosistemas, conservar el suelo y proteger el agua; mientras que conservar los bosques permite que las futuras generaciones también puedan beneficiarse de los recursos naturales.

Al concluir la jornada, misma a la que también asistió el titular del Consejo Estatal de Ecología (COEECI), Vicente Estrada Torres, Ocampo agradeció la invitación de los organizadores y de las familias participantes, y reiteró que continuará respaldando iniciativas ciudadanas orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de Michoacán.