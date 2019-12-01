Se suma la FGE de Michoacán a los trabajos regionales para la construcción de un Protocolo de Actuación Homologado de Investigación

San Juan del Río, Querétaro, a 19 de marzo de 2026.- La coordinación entre instituciones y colectivos se perfila como una pieza clave para mejorar la respuesta del Estado ante los casos de desaparición en México. En este contexto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), encabezada por el fiscal general Carlos Torres Piña, se sumó a los trabajos regionales enfocados en la construcción de un Protocolo de Actuación Homologado de Investigación.

Las mesas de diálogo, realizadas los días 17 y 18 de marzo en las instalaciones de “La Muralla”, pertenecientes al Instituto de Capacitación de la Fiscalía General de la República (FGR), reunieron a autoridades de distintos niveles de gobierno, así como a representantes de colectivos de familias buscadoras y comisiones de búsqueda. El objetivo fue generar un espacio de análisis y colaboración que permitiera enriquecer la propuesta desde diversas perspectivas.

En estas actividades, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares de Michoacán participó de manera coordinada con sus homólogas de Colima, Querétaro y Guanajuato, bajo la conducción de la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, fortaleciendo así el enfoque regional e interinstitucional.

Durante las sesiones, se revisó a detalle el proyecto de protocolo, incorporando aportaciones técnicas y operativas encaminadas a optimizar los procesos de búsqueda, investigación y atención a víctimas, con un enfoque centrado en los derechos humanos y la atención integral.

Este ejercicio forma parte de una estrategia nacional que contempla la participación de otras regiones del país, como el Sureste y el Centro, antes de que el documento sea turnado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su revisión, aprobación y eventual publicación.

Con su participación en estos espacios, la FGE de Michoacán reafirma su apuesta por fortalecer la coordinación institucional y consolidar capacidades que permitan enfrentar de manera más eficaz uno de los problemas más sensibles del país, al tiempo que refrenda su compromiso con la verdad, la justicia y la atención digna a las víctimas.