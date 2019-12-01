Se reúnen diputada Fabiola Alanís y secretario Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:49:18

Morelia, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano y el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, sostuvieron una reunión en la que coincidieron en el fortalecimiento del dialogo para concretar iniciativas legislativas que favorezcan el bienestar de las y los michoacanos.

El encuentro se dio dentro de Palacio de Gobierno, desde donde acordaron una labor conjunta rumbo a la transformación en Michoacán.

Con el fin de continuar con la consolidación del proyecto de justicia social y desarrollo para todas y todos.