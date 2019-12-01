Se reúne Yankel Benítez con Antorcha Campesina: avanza regularización de colonia 13 de Abril

Morelia, Michoacán; 23 de diciembre de 2025.- Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, continúa impulsando los procesos y mecanismos para la regulación y el ordenamiento de las colonias de Morelia, que den certidumbre patrimonial a las familias y que consoliden a la capital michoacana como la mejor ciudad para vivir.

En este marco, se reunió con representantes de la organización Antorcha Campesina para abordar la situación de la colonia 13 de Abril, donde el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, trabaja en la regularización del asentamiento.

Benítez Silva refrendó que en el Gobierno Municipal se escuchan y atienden las necesidades de la ciudadanía, para dar una atención acorde a las particularidades de cada sector y colonia.

Resaltó que si bien es la población la que marca las prioridades a atender, se trata de una labor donde prevalece la corresponsabilidad social, el respeto y la comunicación.

El secretario del Ayuntamiento explicó que, mediante mesas de trabajo como la que sostuvo con el grupo antorchista, se da transparencia y certeza legal a los colonos, cumpliendo así la premisa marcada por el presidente municipal de Morelia: atender con prontitud y de la mano de la ciudadanía, las prioridades sociales, como ha ocurrido con otras colonias donde hoy hay tranquilidad y nuevos visos de desarrollo.