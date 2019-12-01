Se reúne presidente municipal de Huimilpan con la mesa directiva del fraccionamiento Encino para evaluar avances de obras que están pendientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 15:37:10

Huimilpan, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, informó que esta semana se reunió con la mesa directiva del fraccionamiento Encino para evaluar los avances en las obras que aún están pendientes y que son requisito para la entrega formal del desarrollo habitacional.

Esto, luego de que se han reportado múltiples casos de fraude inmobiliario en el municipio de Huimilpan, que afectan a más de 5 mil familias. Los desarrollos más señalados por presunto fraude son El Encino Residencial y Golf, Quercus (ambos vinculados al Grupo Desarrollador Camelot) y Campestre del Lago Residencial.

Morales Martínez explicó que entre los compromisos incumplidos se encuentran adeudos de obra diaria y trabajos solicitados por el municipio que no han sido concluidos.

“El desarrollador tenía hasta agosto para cumplir con lo requerido, se otorgó una prórroga de seis meses y ahora, al iniciar el año, estamos revisando qué avances hubo y qué decisiones se tomarán”.

Aunque reconoció que sí ha habido cierto progreso, enfatizó que no se han terminado todas las obras necesarias. Los habitantes del fraccionamiento demandan que se cumpla con los servicios básicos y la infraestructura comprometida, pues, aunque muchos ya cuentan con sus lotes y escrituras, el proceso de entrega sigue incompleto.

Recordó que el desarrollador ha argumentado retrasos derivados de la pandemia, pero subrayó que el municipio exige que las obras avancen conforme a lo establecido por la ley.

Destacó que el gobierno estatal también ha acompañado el proceso, a través del secretario de Gobierno, Guadalupe Gudiño, con quien se han realizado varias mesas de trabajo junto a la mesa directiva y el desarrollador.

“Seguimos avanzando de la mano con ellos, pero lo importante es que se cumpla con lo que se comprometió para que los vecinos tengan certeza en sus servicios y en la entrega final del fraccionamiento”.