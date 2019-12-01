Se reúne Mauricio Kuri con liderazgos del PAN

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con liderazgos y perfiles del Partido Acción Nacional (PAN) identificados como posibles aspirantes a cargos de elección popular rumbo a 2027, en una reunión que describió como un espacio de diálogo para analizar el panorama político y social del estado.

El encuentro se realizó a pocos días del anuncio del programa Defender Querétaro y fue planteado por el mandatario como una reunión entre "amigos", en la que se revisaron los retos previstos para el presente año y el rumbo que enfrenta la entidad.

A la mesa acudieron legisladores, presidentes municipales y funcionarios estatales, así como figuras del panismo local que han sido mencionadas como parte del proyecto político del partido.

Al ser cuestionado sobre el objetivo de la reunión, explicó que se trató de un intercambio de puntos de vista sobre el contexto nacional, el ambiente legislativo y la situación local.

"Está empezando el año y estamos platicando con los legisladores federales, presidentes municipales y secretarios para ver lo que va a venir, que va a ser un año sumamente movido, con muchos retos", dijo.

Precisó que la reunión no tuvo carácter partidista ni buscó definir estrategias electorales, al subrayar que la conducción política del partido corresponde a su dirigencia y que su responsabilidad se centra en la tarea gubernamental. "La parte política, la partidista, la tiene el señor presidente del partido. En la parte de gobierno la tengo yo".

Reiteró que su prioridad es mantener la gobernabilidad, atender los desafíos del estado y garantizar que el trabajo institucional se mantenga al margen de los procesos electorales, en un contexto en el que varios de los asistentes han sido identificados como perfiles relevantes dentro del PAN en Querétaro.