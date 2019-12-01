Se reúne Alfonso Martínez Alcázar con productores y porcicultores del Bajío

Tlazazalca, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- El Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se reunió con productores y porcicultores del Bajío michoacano de quienes conoció de primera mano la problemática económica que enfrentan misma que se agrava por la inseguridad que priva en el país. Al problema de comercialización, de los costos de producción se tiene que sumar la inseguridad que prevalece en las carreteras de México, donde Michoacán no es la excepción.

Alfonso Martínez, estuvo en esta ciudad invitado por productores locales a quienes les compartió el modelo de seguridad que implementó desde su primera administración en 2015, y que hoy permite que la situación en la capital del estado esté controlada.

Capacitación, equipamiento, cámaras corporales y mejores salarios ha sido una constante de su gobierno y tan solo en los últimos 4 años el salario se incrementó en un 34%.

El modelo de videovigilancia ha permitido registrar ilícitos, dar seguimiento y detener a los presuntos responsables, destacó el alcalde quien remarcó la importancia de que el gobierno federal brinde mayores apoyos a los municipios en materia de seguridad (entre otros rubros) ya que lejos de fortalecerlos ha desaparecido programas, sin importar que las autoridades municipales son el primer nivel de gobierno entre la población y la autoridad.

En este tenor convocó a productores, porcicultores y hombres del campo a cerrar filas, “conozco la problemática porque la he vivido”. Ante productores de La Piedad compartió parte de su infancia y juventud así como su experiencia en el campo, donde su padre lo enseñó a labrar la tierra.

"Somos más los que queremos a Michoacán, somos más los que deseamos un mejor presente y futuro para nuestros hijos y para nosotros, por ello los convoco a mantenerse unidos y no perder la esperanza", finalizó.