Determinan que fue homicidio, el del hombre hallado sin vida en la Presa de Cointzio de Morelia, Michoacán

Determinan que fue homicidio, el del hombre hallado sin vida en la Presa de Cointzio de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 15:38:29
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Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- El cadáver de la persona que fue hallada sin vida en las aguas de la Presa de Cointzio, estaba maniatado y presentaba lesiones producidas por arma blanca, por lo que se determinó que se trató de un homicidio.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este domingo fue localizado, en las inmediaciones de las compuertas, el cuerpo sin vida de una persona.

Fue al continuar con las indagatorias que se determinó, con base en los indicios forenses, que se trató de un homicidio doloso.

El cuerpo, de quien está sin identificar, estaba maniatado y presentaba lesiones producidas por arma blanca, por lo que se determinó que se trató de un homicidio doloso.

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