Bedolla ejecuta paquete de obras por cerca de 10 mil millones de pesos para modernizar Morelia

Bedolla ejecuta paquete de obras por cerca de 10 mil millones de pesos para modernizar Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 14:34:21
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Morelia, Michoacán, 22 de marzo de 2026.- Como parte del esquema de modernización de la infraestructura vial para ofrecer un transporte digno a las y los michoacanos, la administración estatal encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ejecuta un paquete de obras estratégicas en Morelia que suman una inversión global cercana a los 10 mil millones de pesos de recursos estatales, sin generar deuda. 

Una de las obras prioritarias es el nuevo sistema de transporte Morebus, que tendrá una inversión de 2.9 mil millones de pesos, con el que se mejorará la calidad de vida de las y los habitantes de la capital michoacana, reduciendo significativamente sus tiempos de traslado.

El mandatario estatal destacó que estas acciones no solo buscan agilizar el tránsito, sino transformar de fondo la dinámica urbana bajo una visión de modernidad y eficiencia.

Con una inversión de dos mil 500 millones de pesos, la construcción del teleférico de Morelia se perfila como el proyecto insignia para el transporte público. Este sistema permitirá conectar el Estadio Morelos con el Zoológico de Morelia, garantizando un traslado ágil, seguro y digno para miles de usuarios.

Para aliviar los puntos de mayor congestión en la ciudad, se ejecutan proyectos clave de ingeniería vial, como el Paso Eréndira (Mercado de Abastos), donde se ejecutan 442 millones de pesos, el cual contará con 10 carriles para optimizar el flujo comercial y ciudadano.

De igual manera se desarrolla el distribuidor de la salida a Pátzcuaro, obra de 380 millones de pesos diseñada para dar fluidez a los más de 79 mil vehículos que transitan diariamente por esta zona.

Mientras que en el paso Independencia ubicado cerca de la Secretaría de Seguridad Pública, se destinan 350 millones de pesos. En la zona Sur se realizó la ampliación de la avenida Amalia Solórzano con concreto hidráulico, destinando 206 millones de pesos para mejorar la conectividad en este sector.

Otro de los pilares de esta gestión es la construcción de los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico, con una inversión de 2 mil 563 millones de pesos, el cual beneficiará a más de un millón de habitantes de Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón

Además la modernización de la infraestructura en Michoacán se fortaleció con obras como la avenida Molcajetes y el Paso Catrinas, diseñados para agilizar el flujo vehicular en zonas de alto impacto.

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