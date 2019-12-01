Detiene la Policía Morelia a tres sujetos por robo de cableado en la carretera Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 19:12:09

Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a tres hombres por el robo de cableado subterráneo perteneciente a una empresa de telefonía, en la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que luego de recibir un reporte a través del C4, los oficiales se trasladaron al sitio, donde sorprendieron a tres individuos manipulando el alambrado. Los sujetos portaban indumentaria industrial con la que intentaban pasar desapercibidos, simulando labores técnicas para cometer el delito sin levantar sospechas.

En el lugar fueron detenidos Oswaldo “N”, Juan “N” y Eligio “N”. Asimismo, se aseguraron nueve rollos de cable negro y dos vehículos utilizados para la comisión del ilícito.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), que determinará su situación jurídica.

El robo de cableado es un delito que va más allá de lo material: afecta directamente a la ciudadanía al provocar interrupciones en servicios esenciales como telefonía e internet, dejando incomunicadas a familias, negocios, instituciones educativas y servicios de emergencia. Además, debilita sistemas de videovigilancia y genera condiciones que pueden propiciar otros delitos, impactando la seguridad y la actividad económica de la ciudad.