Choca auto compacto contra camión en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Choca auto compacto contra camión en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 17:08:21
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Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque, por alcance, de un vehículo y un camión de pasajeros, hechos registrados en Calzada La Huerta, frente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM).

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en el sentido norte-sur, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron chocado contra la parte trasera de un camión, un auto compacto.

Hechos de los que tomó conocimiento persona del área de Peritos de Tránsito.

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