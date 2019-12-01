Se enfrentan por tierra y aire Ejército y civiles armados en Buenavista, Michoacán; helicóptero artillado abre fuego y avión de inteligencia de la Marina sobrevuela la zona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 15:29:18

Buenavista, Mich., a 22 de marzo de 2026.- Un fuerte enfrentamiento armado se registró la mañana de este domingo en la región serrana del municipio de Buenavista, particularmente en las inmediaciones de la localidad de Santa Ana Amatlán, donde fuerzas federales se enfrentaron con presuntos integrantes de un grupo delictivo.

De acuerdo con reportes de habitantes, las detonaciones comenzaron desde tempranas horas en los cerros que rodean la comunidad, lo que generó una intensa movilización militar por tierra y aire.

Durante el operativo fue visto un helicóptero artillado Black Hawk realizando sobrevuelos a baja altura y abriendo fuego contra objetivos en tierra, mientras que una aeronave militar brindaba apoyo desde el aire para las tropas desplegadas en la zona.

La plataforma especializada Flightradar24 detectó el sobrevuelo de una aeronave Beechcraft King Air 350ER perteneciente a la Secretaría de Marina, un avión turbohélice utilizado en misiones de vigilancia, reconocimiento y operaciones especiales.

Este tipo de aeronaves forma parte de una flota adquirida por la Armada de México a partir de 2014 y ha sido modificada para tareas de inteligencia aérea y monitoreo táctico. Entre sus capacidades destacan sistemas de comunicación satelital SATCOM para transmisión de video y datos en tiempo real, así como sensores electro-ópticos e infrarrojos FLIR, capaces de detectar personas a varios kilómetros de distancia incluso en condiciones de baja visibilidad.

Algunas unidades también cuentan con radar de apertura sintética (SAR), tecnología que permite localizar y rastrear múltiples objetivos en superficie, lo que resulta clave para operaciones contra grupos armados en zonas serranas o de difícil acceso.

Estas aeronaves pueden permanecer hasta 12 horas en vuelo y operar con tripulaciones especializadas encargadas de analizar información proveniente de sensores ópticos, infrarrojos y radar, lo que permite a las fuerzas en tierra recibir datos en tiempo real para dirigir operativos.

En videos difundidos en redes sociales se observa este avión realizando vuelos a baja altura sobre la zona del enfrentamiento, mientras continúan las maniobras de las fuerzas federales en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el saldo del enfrentamiento, por lo que se desconoce si hay personas detenidas, abatidas o lesionadas.