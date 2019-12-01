Cumplimentan orden de aprehensión en Morelos por secuestro agravado ocurrido en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 16:38:48

Querétaro, Querétaro, a 22 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Román Antonio “N”, por el delito de secuestro agravado, en Sinergia con autoridades del estado de Morelos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2020, cuando la víctima fue privada de la libertad al exterior de un establecimiento comercial ubicado en la carretera a Chichimequillas, en el municipio de Querétaro.

Posteriormente, el 12 de noviembre de 2020, se logró la liberación de la víctima.

Tras la denuncia, esta Fiscalía inició los actos de investigación, mediante los cuales se estableció la probable intervención de Román Antonio “N”, quien presuntamente vigilaba a la víctima, por lo que se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

Como parte de la continuidad en las investigaciones, se logró determinar que el imputado se encontraba fuera de la entidad. Mediante el intercambio de información y la coordinación interinstitucional, se estableció su ubicación en el municipio de Cuautla, Morelos, donde fue cumplimentada la orden de aprehensión.

El imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial en Querétaro, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho, Román “N” es el cuarto detenido por la probable comisión de los hechos antes mencionados.