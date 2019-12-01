Se incendia bodega que almacenaba madera en la colonia Cutzio de Huetamo, Michoacán 

Se incendia bodega que almacenaba madera en la colonia Cutzio de Huetamo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 19:16:05
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Huetamo, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un lugar que era utilizado como almacén de madera, hechos registrados en la colonia Cutzio, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que un inmueble ubicado en la calle Madero Norte, de la referida colonia, se estaba quemando.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro se confirmó que solo hubo daños materiales en 50 polines de madera; las causas del siniestro no se dieron a conocer.

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