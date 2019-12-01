Arrestan a pervertido profesor por grabar a sus alumnas debajo de la falda en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 14:23:08

Ciudad de México, 22 de marzo del 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Enrique “N”, profesor del Colegio Del Valle, luego de que alumnas lo señalaran por presuntamente grabarlas por debajo de la falda dentro del salón de clases.

La detención ocurrió tras la denuncia del representante legal del plantel, ubicado en la colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con autoridades, las estudiantes detectaron la conducta del docente y lograron documentarla en video. Las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales, mostrarían al profesor usando su teléfono celular para grabar por debajo del uniforme de una alumna.

El caso fue difundido por el periodista Carlos Jiménez. Tras la detención, el hombre de 52 años fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica.

Por su parte, el colegio informó que el docente fue separado de su cargo de manera inmediata mientras continúan las investigaciones.