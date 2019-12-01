Se restablece la producción en el cárcamo de rebombeo de La Mintzita de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 18:55:08

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) informa a la ciudadanía que concluyeron los trabajos de mantenimiento y modernización en el cárcamo de rebombeo de La Mintzita, con lo cual se restableció la producción de agua potable.

A partir de las 15:00 horas de este jueves, se reinició la operación del cárcamo, por lo que el servicio de agua se irá normalizando de manera gradual en las colonias que dependen de esta fuente de abastecimiento.

Cabe recordar que los trabajos presentaron un retraso debido a la demora en la llegada de materiales eléctricos, ocasionada por la toma intermitente de carreteras en distintos puntos del país.

Durante este periodo, el personal técnico del Ooapas aprovechó el tiempo para realizar tareas de mantenimiento preventivo y limpieza, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema una vez restablecida la energía eléctrica.

El Organismo agradece la comprensión y colaboración de las y los usuarios ante estas labores que forman parte del proceso de modernización del sistema de rebombeo, y reitera su compromiso de continuar informando sobre los avances y acciones que contribuyan a mejorar la eficiencia del servicio de agua potable en la ciudad.