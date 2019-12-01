Se registraron 28 días con lluvia en la capital queretana 

Querétaro, Querétaro, a 4 de julio 2026.- El director de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Francisco Ramírez, informó que junio fue uno de los meses más lluviosos de los últimos años al registrar precipitaciones durante 28 de sus 30 días, con un acumulado promedio de 200.5 milímetros, mientras que en lo que va de 2026 ya suman 78 días con lluvia y un acumulado de 283.5 milímetros.

Detalló que las lluvias más intensas de junio se presentaron los días 3, 18, 19, 20, 27 y 30. Además, señaló que de enero a la fecha se contabilizan seis días de lluvia en enero, uno en febrero, ocho en marzo, 15 en abril, 17 en mayo, 28 en junio y tres en julio.

Añadió que el municipio ya se acerca al 50 por ciento de toda la precipitación registrada durante 2025 y, con base en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temporada similar o incluso más lluviosa debido a la presencia de ciclones tropicales en ambos litorales del país.

Respecto a las lluvias del 2 y 3 de julio, Ramírez informó que se atendieron 33 reportes a través de la línea única de emergencias 9-1-1, relacionados principalmente con encharcamientos, ingresos menores de agua a viviendas, árboles caídos y daños menores en estructuras, sin que se registraran personas lesionadas.

Precisó que el 2 de julio se recibieron 17 reportes y el 3 de julio otros 16, concentrados principalmente en las delegaciones Epigmenio González y Josefa Vergara y Hernández.

Destacó que toda la infraestructura pluvial del municipio, incluidos drenes y más de 30 cárcamos, operó correctamente durante las precipitaciones, permitiendo el desalojo del agua una vez que disminuyó la intensidad de la lluvia.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado de Protección Civil, Servicios Públicos, Obras Públicas, Seguridad Pública, delegaciones municipales, Desarrollo Social y la Secretaría de la Defensa Nacional para atender las incidencias.

Finalmente, informó que para este sábado existe un 70 por ciento de probabilidad de lluvia y para el domingo un 80 por ciento, con acumulados estimados de entre cinco y diez milímetros, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta, limpiar patios, azoteas y desagües, y reportar cualquier emergencia al 9-1-1, mientras que para la recolección de tiliches o entrega de costales pueden comunicarse al 070.