Se realizó reforestación en Uruscato con éxito: Humberto Jiménez Solís
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 21:31:42
Los Reyes, Michoacán, a 11 de agosto del 2025.– Con una visión clara de futuro y compromiso con el medio ambiente, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó una exitosa jornada de reforestación en la comunidad de Uruscato, acompañado por directores y personal del Ayuntamiento, así como por representantes de Fundación Merza.

En esta acción, se plantaron más de 5 mil pinos, resultado del trabajo coordinado entre gobierno municipal, organizaciones civiles y la ciudadanía, quienes respondieron al llamado de preservar y proteger los recursos naturales del municipio.

Humberto Jiménez Solís destacó que estas acciones no sólo fortalecen la imagen de Los Reyes como un municipio comprometido con el medio ambiente, sino que también reflejan un gobierno cercano, que cumple y trabaja de la mano con su gente, consolidando alianzas estratégicas para llevar beneficios reales a las comunidades.

La reforestación en Uruscato es un paso más dentro de la agenda de desarrollo sostenible que impulsa la administración municipal, donde el bienestar ambiental se vincula con el progreso social y económico, reafirmando que cuando hay voluntad y organización, los resultados se notan.

