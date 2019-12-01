Se reabre registro para Beca Gertrudis mañana 23 de marzo: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informa que este lunes 23 de marzo se abrirá un periodo extraordinario de registro para la Beca Gertrudis Bocanegra, con el objetivo de garantizar que ninguna ni ningún estudiante se quede fuera de este apoyo fundamental, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de Becas para el Bienestar.

Junto al coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) detalló que los jóvenes que cursan estudios superiores en instituciones públicas y no se registraron previamente, podrán hacerlo del 23 al 27 de marzo en el sitio becagertrudisbocanegra.com.mx.

“Con esta estrategia enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, seguimos trabajando para que ningún joven abandone las aulas por falta de recursos. En el caso particular de esta beca, se busca brindar apoyo para el transporte de las y los universitarios”, expresó la jefa del sector educativo en el estado.

En Michoacán, los resultados en educación se potencian gracias a la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la sinergia con el Gobierno de México. Asimismo, en coordinación con el titular nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, este mes inició la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre enero-febrero.

Cabe destacar que quienes se registren en este periodo extraordinario recibirán su pago de la Beca Gertrudis Bocanegra en el mes de abril, con retroactivo de los dos primeros bimestres del año. La secretaria de Educación destacó que cuando los apoyos llegan de manera directa, no solo se fortalece la educación, también se reducen las brechas y se teje un mejor futuro para las y los jóvenes de Michoacán.