Se prepara personal penitenciario de Michoacán para un mejor desempeño laboral

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- En el marco de las acciones que realiza la Coordinación del Sistema Penitenciario en el proceso de certificación de los penales de la entidad, más de 400 trabajadores de diversas áreas administrativas comenzaron un proceso de preparación para un mejor desempeño laboral.

Dignidad, derechos humanos, derecho a la paz, reinserción, construcción del diálogo, ética del cuidado y empoderamiento, son los principales temas que las y los trabajadores desarrollan para lograr un mejor entorno en su trabajo, situación que se verá reflejada en las actividades de los 11 penales de la entidad.

En seguimiento al acuerdo de colaboración firmado entre el titular de la Coordinación del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, y la senadora de la República, Reyna Celeste Ascencio Ortega, se realizó una jornada de capacitación al personal, con mesas de trabajo en las que participaron desde trabajadores de intendencia hasta directores de los centros.

Mediante diversas dinámicas, los participantes intercambiaron opiniones que permitirán la generación de propuestas para mejorar su entorno laboral y, en consecuencia, su salud física y mental, así como los resultados de las acciones en favor de las personas privadas de su libertad y sus familias.

El plan de trabajo comprende la capacitación del personal administrativo y operativo de los 11 centros penitenciarios. También se contemplan que se generen oportunidades laborales bien remuneradas para las y los internos, así como la promoción a través del Senado de la República de los productos elaborados por personas privadas de la libertad.