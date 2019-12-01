Se prepara personal penitenciario de Michoacán para un mejor desempeño laboral

Se prepara personal penitenciario de Michoacán para un mejor desempeño laboral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 15:37:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- En el marco de las acciones que realiza la Coordinación del Sistema Penitenciario en el proceso de certificación de los penales de la entidad, más de 400 trabajadores de diversas áreas administrativas comenzaron un proceso de preparación para un mejor desempeño laboral. 

Dignidad, derechos humanos, derecho a la paz, reinserción, construcción del diálogo, ética del cuidado y empoderamiento, son los principales temas que las y los trabajadores desarrollan para lograr un mejor entorno en su trabajo, situación que se verá reflejada en las actividades de los 11 penales de la entidad. 

En seguimiento al acuerdo de colaboración firmado entre el titular de la Coordinación del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, y la senadora de la República, Reyna Celeste Ascencio Ortega, se realizó una jornada de capacitación al personal, con mesas de trabajo en las que participaron desde trabajadores de intendencia hasta directores de los centros.

Mediante diversas dinámicas, los participantes intercambiaron opiniones que permitirán la generación de propuestas para mejorar su entorno laboral y, en consecuencia, su salud física y mental, así como los resultados de las acciones en favor de las personas privadas de su libertad y sus familias.

El plan de trabajo comprende la capacitación del personal administrativo y operativo de los 11 centros penitenciarios. También se contemplan que se generen oportunidades laborales bien remuneradas para las y los internos, así como la promoción a través del Senado de la República de los productos elaborados por personas privadas de la libertad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Se reúne viuda de Carlos Manzo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Comentarios