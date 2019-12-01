Se pierden hasta 500 metros cúbicos de agua por tomas clandestinas: CEA  

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 19:29:36
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua (CEA) de Querétaro, Luis Alberto Vega Ricoy informó que mensualmente se pierden hasta 500 metros cúbicos, es decir, 500 mil litros de agua al mes por tomas clandestinas, por lo que se realizan operativos permanentes contra el huachicol del agua.

"Si estamos hablando de 50 tomas, cada toma más o menos un promedio de 10 metros cúbicos, entonces estamos hablando de unos 500 metros cúbicos al mes, que pareciera no ser tanto, pero sí es un montón de agua", dijo.

Afirmó que con los operativos se han podido cancelar 50 tomas clandestinas principalmente en la zona metropolitana y recientemente en la colonia Eduardo Loarca en la capital queretana.

.Ya hicimos uno en Loarca, también hace un par de semanas, seguiremos haciendo uno una vez cada semana, cada dos semanas, según sea el caso, dependiendo de los hallazgos y las denuncias que haya".

Mencionó que los operativos continuar en los que están del año, ya que las denuncias ciudadanas han contribuido a detectar y atacar las tomas clandestinas.

Afirmó que cada toma clandestina llega a representar un consumo de hasta 10 mil litros de agua, es decir, 10 metros cúbicos, y cada metro cúbico de agua tiene un costo de 30 pesos, lo que genera un desperdicio importante del vital líquido y pérdidas económicas para la CEA.

Señaló que antes de proceder a la clausura de las tomas clandestinas, se invita a los infractores a regularizar su situación ante la CEA, y la mayoría de las personas aprovechan  facilidades, sobre todo durante noviembre y diciembre, cuando se condonan multas y recargos como parte del programa de buen fin del organismo.

