Se mantiene Reyes Galindo en el territorio, continúa campaña de lentes gratis

Morelia, Mich., 13 de octubre de 2026.- Como parte de la campaña visual “Del Corazón a la vista”, el diputado local por Múgica, Reyes Galindo Pedraza, continúa su permanencia en el territorio el cual pretende recorrer en su totalidad, una vez más, para llevar los beneficios médicos de este proyecto humanitario en cada uno de los municipios que comprenden el Distrito 22 que él representa ante el Congreso michoacano.

¡Seguimos con la campaña denominada -Del corazón a la vista-! Ahora llegamos al municipio de Múgica. Gracias por sumar esfuerzos y solidaridad a la A.C. Pueblos Hermanos y al Ayuntamiento. ¡Siempre por el bienestar de nuestra querida gente de TierraCaliente!”, expresó el legislador ante familias de Nueva Italia con quienes se reunió para llevar este beneficio.

El diputado destacó que de la mano de A. C. Pueblos Hermanos y los ayuntamientos que comprenden el distrito que representa, estará visitando nuevamente la mayor parte del territorio de este Distrito, donde se tiene contemplado llevar este programa de salud visual y a la par continuar escuchando a la ciudadanía acerca de las necesidades más álgidas, para poder atenderlas trabajando de la mano del pueblo.

“Cada mirada tiene una historia y cada historia merece ser vista con claridad. Trabajar para el pueblo es ponernos a tu servicio, ahora cuidando de su salud visual y acompañándolos a ver la vida con nuevos ojos. Aquí estaré bien cerquita de todas y todos ustedes, siempre trabajando por la dignidad de nuestras familias del Distrito 22”, enfatizó Reyes Galindo.

Por último, el congresista refrendó que desde el pleno del poder legislativo, seguirá impulsando programas y leyes que impacten en las comunidades y las familias que más lo necesiten; además de que en todo momento estará en cercanía con la gente de su región, como lo ha hecho desde que encabezó esta responsabilidad ciudadana ante el Congreso de Michoacán.