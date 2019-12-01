Se manifiestan habitantes de Bravo por falta de agua en Corregidora, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- Por lo menos una centena de habitantes de la comunidad de Bravo, realizaron un plantón a las afueras del Centro de Atencion Municipal (CAM) de Corregidora para exigir a las autoridades el abasto de agua en esta zona, pues más de mil familias no cuentan con el acceso a este vital líquido de forma regular.

Señalan que el abasto de agua se ha enfocado al crecimiento de fraccionamientos como El Faro de los Cisnes y Ciudad Madera, afirmó María Guadalupe Alanis Romero, una de las vecinas afectadas.

“Tenemos aproximadamente cuatro años que estamos sufriendo de agua, nos tarda hasta seis meses el agua para llenar una tina, nos están poniendo pipas, nos quieren dar una pipa para llenar un tinaco cada ocho días, nosotros no podemos sobrevivir con un tinaco cada ocho días, el agua del pozo la están desviando, están haciendo fraccionamientos nuevos como es el Faro de los Cisnes y Ciudad Maderas, que ellos están regando con agua sus casas en la noche”.

Al respecto Lucia Morán afirmó que las autoridades conscientes de la problemática dan concesión de agua a nuevos fraccionamientos como Ciudad Maderas o El Faro de los Cisnes, quienes cuentan con la concesión de pozos.

Aracely Centeno Maya afirmó que se ha cortado también el agua pluvial de los bordos, por lo que tampoco cuentan con agua para riego, incluso los bordos están vacíos, cuando deberían estar llenos con las últimas lluvias.

“No nada más somos Bravo, esta Presa de Bravo y Puerta, en caso de continuar la negativa vamos a seguir hasta conseguir una solución, vamos a ir a la CONAGUA a México o donde sea necesario, somos la última comunidad de Corregidora y teníamos derecho de agua pero han llegado nuevos fraccionamientos”, afirmó.