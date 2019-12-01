Se implementará un operativo especial de movilidad ante la reducción de carriles por obras del tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 17:09:43

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- Derivado de las obras por la construcción del tren México-Querétaro y donde se tiene contemplada una parada rápida en la Vieja Estación del Tren, el municipio de Querétaro implementará un operativo especial de movilidad ante la reducción de carriles en una de las zonas más transitadas de la ciudad, afirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.

Explicó que esta medida comenzará el sábado 24 de enero, mientras que la obra principal arrancará el lunes 26, con una duración estimada de ocho meses.

“Recordó que en horas de máxima demanda circulan 2 mil 28 vehículos, con una ocupación promedio de 1.3 personas por unidad, se contabilizan 552 peatones y 41 ciclistas cada hora, de igual forma, por las vías transitan 23 rutas de Qrobús, con 267 autobuses que atienden a cerca de 92 mil usuarios diarios y en la zona se concentran aproximadamente 40 mil usuarios del sistema de transporte público”.

Durante el día, especificó, habrá reducción de carriles, pero las vías permanecerán abiertas, de lunes a domingo, entre las 23:00 y las 5:00 horas, se aplicará un cierre total del perímetro de obra, permitiendo únicamente tránsito local y el carril de norte a sur será intervenido, mientras que el de sur a norte funcionará en contraflujo para mantener la circulación.

Adelantó que se intervendrán tres cruces clave, el primero en la calle Primavera, en Juana de Arco (cruce informal que será regulado” y en la calle de Metralla, donde existen dos paradas de transporte público.

“En estos puntos habrá bandereros y auxiliares de movilidad para garantizar seguridad.

Maniobras temporales; se abrirán dos tramos de camellones para agilizar la circulación en la calle Metralla donde el 70 por ciento del tránsito se dirige hacia el norte y el retorno cercano a Metralla permanecerá cerrado por su proximidad a los entrecruzamientos de carriles”.

Además, dijo, se habilitará el cruce de Unión, conectando con Epigmenio González, Piedra de la Cuesta, Sombrerete y 5 de Febrero para desahogar la zona de Patinerama y el último retorno disponible antes de la obra será en Salvador Vázquez.

“El operativo contará con 90 elementos distribuidos en dos turnos (de 6:00 a 21:00 horas); 20 de Guardia Vial; 14 de la Secretaría de Movilidad; 8 de la Secretaría de la Defensa Nacional

16 agentes de la Agencia de Movilidad; 32 guardianes Qrobús y se dispondrá de grúas para atender incidentes y se habilitarán ocho bahías de transporte público en carriles confinados, identificadas con color naranja.

Detalló, que las vías alternas pueden ser en el primer anillo, el Bernardo Quintana, 5 de Febrero y carretera 57 y en el segundo anillo, avenida Constituyentes, Epigmenio González y Tecnológico.

“Se garantiza que ninguna otra vialidad será cerrada, por lo que las calles cercanas al perímetro funcionarán con normalidad”.