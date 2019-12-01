Se han retirado 3 toneladas de cableado en desuso en el municipio de Querétaro; la meta del 2026 son 26.5 toneladas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:03:41

Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, Pedro Ángeles Luján, informó sobre los avances en el operativo de retiro de cables en desuso, que busca mejorar la imagen urbana y la seguridad en vialidades de la ciudad.

“Se han retirado 3 toneladas de cableado, equivalentes a 28.5 kilómetros lineales y la meta para este año es de 26.5 toneladas, con un avance del 11 por ciento”.

Afirmó que se han realizado tres jornadas en prolongación Tecnológico, avenida Tlaloc y avenida Luis Pasteur Sur, atendiendo 2.5 kilómetros de vialidad; en Prolongación Tecnológico: 700 kilogramos retirados; en Avenida Tlaloc: 1.5 toneladas retiradas y en Luis Pasteur Sur fueron 800 kilogramos retirados.

Adelantó que durante el primer semestre de 2026 se atenderán vías secundarias, mientras que en el segundo semestre se trabajará en vías terciarias, es decir, calles principales dentro de colonias.

“Entre las vialidades próximas a intervenir destacan Prolongación Pino Suárez; calle Hidalgo, entre Tecnológico y 5 de Febrero y en la zona norte de la ciudad, que serán anunciados conforme avancen los trabajos”.

Destacó que e operativo cuenta con la participación de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno, la coordinación municipal de Protección Civil, Servicios Públicos y 14 empresas de telecomunicaciones.

“Los recorridos se realizan los viernes, con socialización previa entre vecinos y comercios y desde las 6 de la mañana se instala el dispositivo para asegurar el área de trabajo”

Recordó que existe un convenio de colaboración firmado en 2024, que establece que las empresas deben retirar cableado en desuso al realizar nuevas instalaciones y las compañías atienden el cableado en domicilios y el municipio se encarga del retiro en la vía pública.