Se han recibido 54 denuncias por ruido durante el 2026 en el municipio de Querétaro; ya fueron atendidas el 60% de ellas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 17:47:06

Querétaro, Querétaro, a 9 de marzo de 2026.- En lo que va de 2026 se han recibido 54 denuncias por ruido, de las cuales el 60 por ciento (32) ya fueron atendidas, confirmó Guadalupe Espinosa de Los Reyes, Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro.

Reconoció que hasta el momento no se han aplicado multas, ya que los establecimientos han acatado las recomendaciones y tramitado su licencia ambiental.

“Las colonias con mayor incidencia son Felipe Carrillo Puerto, Félix Osorio Sotomayor y Josefa Vergara, donde predominan denuncias contra restaurantes que ofrecen música en vivo o actividades posteriores a las 18:00 horas”.

Recordó que el límite permitido es de 70 decibeles, cifra que se reduce en zonas cercanas a hospitales y escuelas.

En comparación, dijo, durante 2025 se registraron 348 denuncias, con un 70 por ciento de atención. Ese año se realizaron 12 procedimientos administrativos y dos establecimientos, antros, fueron multados por incumplir las recomendaciones.

Destacó que la atención a los reportes es inmediata, generalmente en la misma semana, y que los negocios cuentan con un plazo de 15 días para presentar su defensa conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos.

Respecto a las sanciones por sacar basura fuera de horario, Espinosa de Los Reyes aclaró que es un tema de Servicios Públicos Municipales, aunque la Secretaría de Medio Ambiente participa con programas de educación ambiental y reciclaje.

Actualmente, señaló, se desarrolla un piloto en el primer cuadro de la ciudad, visitando principalmente restaurantes para promover la separación de residuos.

“Estamos acompañando a los negocios para que cumplan con la normatividad ambiental y al mismo tiempo tengan opciones de reciclaje. La prevención y la educación son nuestra prioridad”.