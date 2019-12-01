Se habilitarán más de 2 mil 400 cajones de estacionamiento para la Carrera Nocturna de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 14:41:21
Querétaro, Querétaro, 7 de noviembre del 2025.- El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Movilidad habilitará más de 2 mil 400 cajones de estacionamiento para las personas que acudan al Centro Histórico con motivo de la décima cuarta edición de la Carrera Nocturna, informó Pedro Ángeles, titular de la dependencia municipal.

“Por instrucción del alcalde Felifer Macías, informamos que 19 estacionamientos del Centro Histórico estarán ofreciendo servicio para atender la demanda de la carrera nocturna, este sábado 8 de noviembre, con horarios de cierre entre las 12 y las 2 de la mañana y servicio de 24 horas. En total estarán disponibles 2 mil 450 cajones de estacionamiento, de los cuales 115 son para personas con discapacidad. Once estacionamientos se ubicarán dentro del perímetro de cierres viales, por lo que se invita a la ciudadanía a ingresar antes de las 6:30 de la tarde”.

Explicó que serán 19 estacionamientos los que ofrecerán servicio con horario extendido, de las 12:00 a las 2:00 de la mañana. De estos, 11 se ubican dentro del perímetro de los cierres viales y 8 en zonas aledañas por donde pasará la ruta del evento.

Señaló que dentro de los 2 mil 450 cajones disponibles se incluirán 115 espacios destinados a personas con discapacidad. Además, detalló que las tarifas oscilarán entre 23 y 39 pesos la primera hora, según el horario diurno o nocturno, y entre 6 y 10 pesos por cada 15 minutos adicionales.

Destacó que el estacionamiento del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín continuará con servicio gratuito y exhortó a las y los asistentes a salir con anticipación y revisar los accesos disponibles para utilizar los diferentes estacionamientos, a fin de que puedan disfrutar con tranquilidad esta edición de la Carrera Nocturna.

