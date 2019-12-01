Se espera una derrama económica de 900 mdp durante las vacaciones de Semana Santa en el municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 15:29:39

Querétaro, Querétaro, a 26 de marzo de 2026.- De 900 millones de pesos es la derrama económica se estima recaudar en la capital del estado durante las vacaciones de Semana Santa, confirmó Mariana Ortiz Cabrera, titular de la Secretaría de Turismo municipal.

“La afluencia turística se traducirá en una derrama económica cercana a los 900 millones de pesos, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios y artesanos locales. La funcionaria destacó la coordinación con la Asociación Queretana de Hoteleros, presidida por Mónica Aguilar, para sumar al sector privado en las actividades culturales y religiosas”.

Además, dijo que se espera la llegada de más de 200 mil visitantes, lo que generará una ocupación hotelera del 65 por ciento en promedio y hasta del 100 por ciento en hoteles del centro histórico.

Destacó que el municipio busca consolidarse como un destino de turismo religioso y cultural, con eventos como el Víacrucis en Félix Osores Sotomayor, la Procesión del Silencio en el centro histórico y la Ruta Religiosa de las Reliquias, que iniciará después de Semana Santa.

Recordó que el año pasado, esta ruta atrajo a más de 75 mil personas en un culto de 550 horas, y este año se espera superar esas cifras.

Además, señaló que cerca de 100 comercios del centro histórico se sumarán con decoración especial en sus fachadas, mientras que hoteles y operadores turísticos ofrecerán actividades inéditas, como altares y recorridos guiados.

Subrayó que todas las festividades se realizarán en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil y Movilidad, garantizando que los días de reflexión y convivencia se desarrollen en paz y armonía. “Estamos orgullosos de que Querétaro sea ejemplo nacional en turismo religioso, como lo reconoció recientemente la Secretaría federal de Turismo”.

Destacó que este tiempo no solo representa vacaciones, sino también un periodo de reflexión y convivencia familiar, en el que se busca rescatar tradiciones que dan identidad a la ciudad.

“Queremos que más gente las conozca y las viva, porque son parte de nuestra historia y de lo que nos une como comunidad”.

Entre las actividades resaltó la Procesión del Silencio, que reúne a miles de asistentes locales y visitantes, y que forma parte de las memorias colectivas de generaciones queretanas. También se retomarán costumbres antiguas, como la colocación de aguas en las puertas de casas del centro histórico, además de la participación de hoteles y turoperadores en iniciativas inéditas.

Por primera vez, el Hotel Madero instalará un altar dentro de sus instalaciones, mientras que operadores turísticos ofrecerán recorridos gratuitos el jueves 2 de abril a las 19:00 horas. Asimismo, se sumarán actividades organizadas por la Asociación de Turoperadores de Querétaro, encabezada por Alejando Hernández.

Subrayó que este año se logró una mayor unión entre dependencias, hoteles y operadores turísticos, consolidando esfuerzos para atraer tanto a visitantes foráneos como a turistas locales. “Todos compartimos la misma misión: que más personas disfruten de Querétaro y de sus tradiciones en un ambiente de coordinación y hospitalidad”.

Martín Lara Becerril, icario General y Vocero de la Diócesis de Querétaro, Monseñor, destacó la relevancia espiritual de estas celebraciones, al explicar que la Semana Santa es un tiempo de profunda reflexión sobre el sentido de la fe y la vida cristiana e invitó a las y los queretanos a vivirlas haciendo comunidad.

Gloria Eugenia García Alcocer, directora general del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, resaltó el trabajo coordinado para la organización de estas actividades, al tiempo que dio a conocer el programa que se tiene de la Semana Mayor.

El programa de Semana Santa contempla diversas actividades religiosas, culturales y turísticas que se desarrollarán en distintos puntos del Centro Histórico, las cuales incluyen representaciones tradicionales, recorridos culturales, eventos gastronómicos y expresiones artísticas.