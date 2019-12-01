Presunta responsable del homicidio de su expareja, en Apatzingán, Michoacán, es vinculada a proceso

Apatzingán, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- Raquel “N”, quien es señalada de ser la presunta responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de su ex pareja en el municipio de Apatzingán, fue vinculada a proceso.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Averiguación Previa Penal, en el mes de junio de 2001 la investigada se reunió con dos hombres y una mujer para planear privar de la vida a su ex pareja sentimental Juan “N, que por la noche de ese día aún y cuando ya se encontraba separado de Raquel “N” llegó al domicilio conyugal situado en la colonia Antorcha Campesina.

Posteriormente, al estar descansando en una silla y en espera de que la investigada le prepara sus alimentos, la víctima fue sorprendida por uno de los cómplices de Raquel, que lo sujetó de los brazos en tanto que un segundo hombre lo golpeaba en la cabeza con un objeto contundente hasta dejarlo inconsciente.

Enseguida, los hombres lo asfixiaron utilizando un cable para conducción de energía eléctrica y tras consumar el homicidio, el cuerpo sin vida fue llevado a un predio ubicado en una colonia popular del municipio de Apatzingán, donde lo inhumaron de manera clandestina, y donde sería localizado días después de los hechos.

Con base en los datos de prueba recabados, la Fiscalía Regional de Apatzingán se solicitó y obtuvo de un Juez, la orden de aprehensión correspondiente. Derivado de labores de inteligencia, se estableció que la investigada evadía la acción de la justicia en el estado de San Luis Potosí, por lo que se activaron los mecanismos de colaboración interinstitucional para su localización y detención.

Una vez realizada su captura Raquel “N” fue trasladada a Michoacán y puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional que la reclama, y que tras valorar los datos de prueba, se resolvió auto de formal prisión en su contra, por su posible relación con el delito de homicidio calificado.