El próximo lunes se definirá la situación jurídica del joven que privó de la vida a las maestras en Lázaro Cárdenas

El próximo lunes se definirá la situación jurídica del joven que privó de la vida a las maestras en Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 16:54:26
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Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- El fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que será hasta el próximo lunes cuando se defina la situación jurídica de Osmar “N”, el joven de 15 años de edad que le quitó la vida a dos maestras en la preparatoria Makárenko en Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a la información, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 horas, por lo que el juez de control fijó la continuación de la audiencia el próximo lunes a las 09:00 horas para determinar si es vinculado a proceso.

Asimismo, el juez determinó que el imputado deberá de seguir bajo la medida cautelar de internamiento preventivo.

Es importante señalar que en esta primera audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas iniciales, mismas que serán analizadas en la próxima audiencia. También la defensa tendrá la oportunidad de presentar elementos a favor del presunto responsable.

 

 

 

 

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