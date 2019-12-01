Operativos sorpresa dejan nueve detenidos y cientos de kilos de estupefacientes asegurados en la CDMX y EdoMex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:47:01

Ciudad de México, 26 de marzo del 2026.- Un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades de la Ciudad de México dejó nueve personas detenidas tras la ejecución de cinco cateos en inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, así como en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

Las acciones se realizaron luego de diversas denuncias que señalaban que en varias viviendas de estas zonas presuntamente se almacenaban y distribuían drogas.

Tras labores de investigación y vigilancia, un juez autorizó las órdenes de cateo que permitieron intervenir los domicilios.

En un inmueble de la colonia Zona Escolar, en Gustavo A. Madero, fueron detenidos dos hombres de 41 y 45 años y una mujer de 19.

En el lugar se aseguraron cargadores, teléfonos celulares, bolsas con cristal, marihuana, más de 160 dosis de cocaína, además de cerca de un kilo de esta sustancia y dos vehículos.

En otro domicilio de la misma alcaldía, en la colonia Loma de la Palma, fueron arrestadas dos personas más y se decomisó dinero en efectivo.

En Azcapotzalco, en la colonia Santa Apolonia, fueron detenidas tres personas y se aseguraron bolsas con presunta droga, teléfonos celulares, dinero y una motocicleta.

En otro cateo en la misma alcaldía se localizaron alrededor de 300 kilos de marihuana.

Mientras tanto, en un inmueble ubicado en la colonia Bello Horizonte, en Tultitlán, autoridades aseguraron varios vehículos, entre ellos tractocamiones y cajas de carga, además de dosis de droga y diversa mercancía.

Durante recorridos de vigilancia en Azcapotzalco también fue detenido otro hombre al que le encontraron bolsas con marihuana y una sustancia sólida azul, así como dinero y teléfonos celulares.