Claudia Sheinbaum anuncia reunión con Gianni Infantino; revisarán pormenores del Mundial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:24:12

Ciudad de México, 26 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunirá el próximo lunes 30 de marzo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para revisar detalles relacionados con la organización del Mundial de 2026.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal informó que el encuentro se realizará en Palacio Nacional, donde dialogarán sobre distintos aspectos logísticos rumbo a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Antes de esta reunión, Infantino tiene previsto asistir a los partidos del Repechaje Intercontinental que se disputarán en Guadalajara y Monterrey, torneo en el que seis selecciones buscarán los últimos dos boletos para el Mundial.

La agenda del dirigente del futbol mundial continuará el sábado 28 de marzo con su presencia en la reapertura del Estadio Banorte, donde se jugará un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

De acuerdo con reportes de medios, previo a ese evento Infantino también visitará el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol para reunirse con directivos del futbol mexicano.