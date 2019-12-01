Michoacán: Con corridos, armas, ‘perreo’ y una foto gigante de Carlos Manzo, estudiantes de Cobaem ganan en concurso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:43:01

Zitácuaro, Mich., a 26 de marzo de 2026.- Una coreografía que mezcló corridos, movimientos de “perreo”, réplicas de armas largas y una fotografía de gran tamaño del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, colocó en el centro de la polémica a estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), luego de que su presentación obtuviera el primer lugar en un concurso escolar y posteriormente se viralizara en redes sociales.

El número fue presentado durante el tradicional “Baile de Sectoriales”, una competencia artística entre planteles del subsistema educativo, donde los grupos participantes suelen montar coreografías temáticas. Sin embargo, en esta ocasión el espectáculo generó debate público por los elementos utilizados en escena.

De acuerdo con videos difundidos en plataformas digitales, el acto inicia con varios jóvenes encapuchados y portando lo que aparentan ser armas de utilería, mientras ejecutan movimientos coreográficos al ritmo de música regional y urbana. Durante la presentación, los estudiantes simulan formaciones tácticas y detonaciones, en una puesta en escena que evoca escenas de enfrentamientos armados.

A mitad del número, otros participantes ingresan al escenario portando carteles con imágenes de políticos michoacanos asesinados en distintos años, entre ellos una fotografía de gran formato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, cuyo homicidio marcó uno de los episodios más recordados de violencia política en la entidad.

La coreografía continúa entre pasos de baile urbano y fragmentos de audio relacionados con mensajes oficiales sobre estrategias de seguridad en el estado. Hacia el final del montaje aparece una estudiante caracterizada como un “ángel”, elemento que algunos espectadores interpretaron como una representación simbólica de las víctimas de la violencia.

Reacciones divididas

Tras difundirse los videos, las opiniones se polarizaron rápidamente en redes sociales. Algunos usuarios defendieron la presentación al considerarla una forma de denuncia artística sobre la violencia que se vive en distintas regiones de Michoacán.

Otros, en cambio, criticaron que en un evento escolar se utilizaran réplicas de armas y referencias directas al crimen y a asesinatos políticos, señalando que este tipo de representaciones pueden contribuir a normalizar la violencia entre los jóvenes.

Postura institucional

Ante la controversia, autoridades del Cobaem señalaron que la institución no respalda el uso de objetos que simulen armas en actividades académicas o culturales. Aunque la coreografía resultó ganadora dentro de la etapa local del concurso, la dirección general informó que no será considerada para la fase estatal del certamen.

Hasta el momento, el subsistema educativo no ha precisado si habrá sanciones para los organizadores o para quienes autorizaron la puesta en escena.

Violencia y cultura juvenil

El episodio ocurre en un contexto en el que Michoacán ha vivido años marcados por la violencia del crimen organizado y asesinatos de figuras públicas, una realidad que, según especialistas, también termina filtrándose en las expresiones culturales de los jóvenes.

La polémica, que sigue creciendo en redes sociales, abrió un debate incómodo: si el montaje fue una crítica social desde el arte estudiantil o una representación que reproduce la misma violencia que pretende denunciar.