Violencia doméstica cobra otra vida en Tepalcatepec, Michoacán: mujer es asesinada por su pareja

Violencia doméstica cobra otra vida en Tepalcatepec, Michoacán: mujer es asesinada por su pareja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 17:10:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tepalcatepec, Mich., a 25 de marzo de 2026.— Un nuevo caso de violencia al interior del hogar terminó en tragedia la tarde del miércoles, luego de que una mujer fuera asesinada a balazos presuntamente por su pareja sentimental en la colonia Canta Ranas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron dentro de un domicilio ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, donde la víctima y su agresor habrían sostenido una discusión. En medio del altercado, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la mujer, para después huir del lugar.

Tras el ataque, familiares de la víctima dieron aviso al número de emergencias 911, solicitando ayuda urgente al reportar que una mujer se encontraba gravemente herida por impactos de bala.

Minutos después, al sitio arribaron paramédicos y elementos de seguridad; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La mujer fue identificada como Graciela R., de 40 años de edad, quien presentaba al menos dos heridas producidas por arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con el responsable.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho, que vuelve a poner en evidencia la violencia de género que persiste en la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Liberan a 5 personas que estaban privadas de la libertad en Chiapas
Tepalcatepec rompe el silencio: con llamado al pueblo, Sheinbaum y Harfuch, ciudadanos se levantan y desafían el reinado de terror e impunidad del Abuelo Farías en Michoacán
Violencia doméstica cobra otra vida en Tepalcatepec, Michoacán: mujer es asesinada por su pareja
Presunta responsable del homicidio de su expareja, en Apatzingán, Michoacán, es vinculada a proceso
Más información de la categoria
Tepalcatepec rompe el silencio: con llamado al pueblo, Sheinbaum y Harfuch, ciudadanos se levantan y desafían el reinado de terror e impunidad del Abuelo Farías en Michoacán
Semar investiga tres posibles causas del derrame en el Golfo de México
Operativos sorpresa dejan nueve detenidos y cientos de kilos de estupefacientes asegurados en la CDMX y EdoMex
Michoacán: Con corridos, armas, ‘perreo’ y una foto gigante de Carlos Manzo, estudiantes de Cobaem ganan en concurso
Comentarios