Violencia doméstica cobra otra vida en Tepalcatepec, Michoacán: mujer es asesinada por su pareja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 17:10:34

Tepalcatepec, Mich., a 25 de marzo de 2026.— Un nuevo caso de violencia al interior del hogar terminó en tragedia la tarde del miércoles, luego de que una mujer fuera asesinada a balazos presuntamente por su pareja sentimental en la colonia Canta Ranas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron dentro de un domicilio ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, donde la víctima y su agresor habrían sostenido una discusión. En medio del altercado, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la mujer, para después huir del lugar.

Tras el ataque, familiares de la víctima dieron aviso al número de emergencias 911, solicitando ayuda urgente al reportar que una mujer se encontraba gravemente herida por impactos de bala.

Minutos después, al sitio arribaron paramédicos y elementos de seguridad; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La mujer fue identificada como Graciela R., de 40 años de edad, quien presentaba al menos dos heridas producidas por arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con el responsable.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho, que vuelve a poner en evidencia la violencia de género que persiste en la región.