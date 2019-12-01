Se registra ataque armado en Zamora, Michoacán, hay cuatro detenidos

Se registra ataque armado en Zamora, Michoacán, hay cuatro detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 16:43:53
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Zamora, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- Fuerte movilización policíaca de los tres niveles de gobierno al registrarse un supuesto enfrentamiento entre civiles y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hay cuatro detenidos.

Datos obtenidos por este medio de comunicación se informó que la mañana de este jueves uniformados de la Policía Municipal recibieron un reporte sobre personas armadas en la Brecha del Olimpo.

De inmediato se movilizaron los uniformados y al llegar al lugar observaron a varios sujetos, quienes al notar la presencia policial, empezaron a darse a la fuga pie tierra entre las parcelas

Los oficiales pidieron apoyo y se movilizaron elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Defensa quienes por varios minutos persiguieron a los sujrtos e incluso hubo posibles intercambios de disparos.

Fue hasta las cercanías de la comunidad de San Esteban donde fueron asegurados cuatro masculinos.

De inmediato fueron trasladados al área de barandilla, desconociendose al momento la identidad de los detenidos y que les fue asegurado, ya que las autoridades guardan total hermetismo sobre los hechos.

En la zona continuó la movilización en busca de otros delincuentes ya que presuntamente algunos lograron escapar.

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