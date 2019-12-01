Semar investiga tres posibles causas del derrame en el Golfo de México

Semar investiga tres posibles causas del derrame en el Golfo de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:40:47
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Ciudad de México, 26 de marzo del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que el derrame de hidrocarburo detectado en el Golfo de México proviene de tres posibles fuentes que han provocado afectaciones en algunas costas de Veracruz y Tabasco.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales, explicó que una de las causas podría ser el vertimiento de combustible por parte de un buque en el fondeadero de Coatzacoalcos, Veracruz.

Mediante imágenes satelitales se detectó una mancha de hidrocarburo en la zona, aunque hasta el momento no se ha identificado cuál de los 13 barcos localizados en el área sería responsable.

Otra de las fuentes señaladas son emanaciones naturales de chapopoteras ubicadas a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos, así como otras que se encuentran a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell, donde se ha detectado un aumento en el flujo de contaminantes durante el último mes.

El almirante indicó que, junto con Pemex, se están colocando barreras marinas para contener el hidrocarburo y evitar que llegue a más playas. Además, se realizan revisiones con drones submarinos y buzos para descartar posibles fallas en las plataformas petroleras de la región.

Hasta el momento se han recolectado alrededor de 430 toneladas de hidrocarburo y se han limpiado 223 kilómetros de litoral.

Las autoridades señalaron que, pese a la contaminación registrada en algunas zonas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas por efectos de las corrientes y el viento, las playas de mayor afluencia turística se mantienen limpias de cara al periodo vacacional de Semana Santa.

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