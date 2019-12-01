Se equivocan si piensan que no tomarán en cuenta al PRI local para alianzas, advierte Memo Valencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 16:53:46

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.– Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, le advirtió a políticos como el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar que si quieren acuerdos rumbo al 2027, estos se construyen "desde abajo hacia arriba".

Cuestionado sobre la reunión del alcalde moreliano con figuras cercanas a la dirigencia nacional del PRI, dijo que tiene la total libertad, pero fue claro al señalar que Alfonso se equivoca si piensa que las decisiones sobre las alianzas para el próximo proceso electoral no tomarán en cuenta al PRI local.

"Si Alfonso cree que por platicar allá (en CDMX) va a poder tomar una decisión en contra de lo que opina esta dirigencia, pues está muy equivocado. Ya le pasó una vez que no se vuelve a equivocar", sentenció Valencia, haciendo alusión a un episodio pasado donde, según él, se intentó forzar tiempos y dejar al partido sin candidato.

El dirigente del PRI reiteró su lealtad al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno "Alito", y enfatizó que las decisiones cruciales se tomarán en Michoacán con su opinión incluida.

"Al final del día la decisión se va a tomar por nuestro presidente nacional con la opinión de un servidor. Y creo que la opinión de un servidor cuenta", afirmó.

Valencia dejó abierta la puerta al diálogo con el PAN, siempre que se respeten los tiempos institucionales y se hable primero con el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana, y agregó que hasta el momento Martínez Alcázar no lo ha buscado.