Se deslinda Morena de aspiraciones de Ricardo Astudillo: Ángel Balderas
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 17:39:16
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- El secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro, Ángel Balderas Puga aseveró que el destape del Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal y líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, no tiene ninguna relación con Morena.

Puntualizó que la aspiración por la gubernatura de Ricardo Astudillo corresponderá y dependerá completamente de los procesos internos del PVEM una vez que los tiempos electorales lo permitan.

“Estamos en 2025, estamos hablando de un proceso electoral de 2027 y no vamos a opinar sobre lo que sucede internamente en otros partido; esa es una cuestión del Verde; es otro partido político, entonces ellos que hagan sus cosas”, dijo.

Aseguró que Morena no dará ninguna opinión sobre las aspiraciones y procesos anticipados de otros partidos políticos, debido a que la ley electoral, aún no contempla en su calendario ningún actuar para el proceso del 2027.

Reconoció que existe una alianza entre el Morena, el PVEM y Partido del Trabajo (PT) a nivel nacional, eso no representa que deba exigir en lo local, por lo que cada partido deberá realizar sus procesos internos cuando sean los tiempos.

