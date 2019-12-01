Se declarará Día del Fuego Nuevo Purépecha como día de festejo estatal: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 18:45:32

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- El Gobierno de Michoacán declarará el Día del Fuego Nuevo Purépecha como día de festejo estatal con el propósito de reconocer, preservar y fortalecer una de las tradiciones ceremoniales más representativas de los pueblos originarios de la entidad, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna del estado señaló que esta determinación representa un acto de reivindicación cultural y de respeto institucional hacia las raíces históricas de los pueblos purépechas, cuya herencia sigue viva en las comunidades y en la identidad colectiva de Michoacán.

Explicó que la declaratoria busca dar el carácter oficial que corresponde a una ceremonia ancestral que ha sido resguardada por generaciones y que simboliza la continuidad espiritual, comunitaria y cultural del pueblo purépecha.

“El Día del Fuego Nuevo es una expresión profunda de identidad, unidad y renovación para los pueblos originarios. Reconocerlo como día de festejo estatal es también reconocer la grandeza de nuestras raíces y el valor de las tradiciones que dan sentido a nuestra historia”, expresó el secretario.

Agregó que esta práctica ceremonial reúne a autoridades tradicionales, portadores de saberes, jóvenes y familias enteras, quienes participan en rituales, danzas y ofrendas. Estos encuentros comunitarios fortalecen el tejido social y la transmisión de la memoria histórica, enalteciendo así la cultura purépecha.

Subrayó que con esta declaratoria, el Gobierno estatal refrenda su compromiso con la protección y promoción de la cultura indígena, así como con el reconocimiento pleno de las tradiciones vivas que forman parte del patrimonio cultural.

Finalmente, adelantó que se trabajará de manera coordinada con comunidades, consejos tradicionales y autoridades culturales para que la conmemoración estatal se realice con respeto a los usos y costumbres, garantizando que no se trastoque la identidad de dicha celebración.