Se debe fortalecer la seguridad nacional: Martín Arango 

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, expresó que, con la caída del líder criminal, el pasado domingo 22 de febrero, se vislumbra una escalada de violencia en todo el país, motivo por el cual se tendrán que reforzar medidas y estrategias para evitar que estos grupos criminales se apoderen de las calles.

“El Mencho, sin duda, es un avance, pero no podemos engañarnos, ahí no puede terminar el trabajo, la historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que detener a un capo no significa desmantelar a una estructura, porque cuando no se desarticulan por completo las redes de complicidad, cuando no se desmantelan las finanzas, los mandos operativos y las rutas, los grupos se fragmentan, se multiplican y la violencia escala”, dijo.

Puntualizó que el reto es grande para el gobierno federal, quien deberá generar estrategias conjuntas con los 32 estados, con la finalidad de mantener la seguridad e integridad de todos los mexicanos.

“Por eso, hoy el reto que tiene el gobierno de México es evitar una nueva espiral de violencia, lo cual exige inteligencia sostenida, coordinación real, entre órdenes de gobierno y, sobre todo, previsión“.

Reconoció que el actual de las autoridades queretanas en cabezadas por el gobernador Mauricio Kuri González, fue una muestra de coordinación y trabajo conjunto para mantener la paz y orden, en un día que desestabilizó a todo el país.

“Reconocemos el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri, quien actuó con absoluta eficiencia, fortaleciendo los operativos y garantizando que nuestro estado se mantuviera en calma; y no es pensar que Querétaro está exento de todo, es ver lo que significa gobernar con responsabilidad, anticiparse, coordinarse y no titubear frente al crimen”.

Recalcó que en Querétaro no se normaliza la violencia, sino que el actuar en forma coordinada, preventiva e inmediata ha mantenido a la entidad como un referente de paz y tranquilidad para quienes habitan y vistan el estado.

“No vamos a normalizar la violencia ni a acostumbrarnos al miedo; los gobiernos del PAN han demostrado que sí se puede actuar con previsión y responsabilidad para que la seguridad de las familias sea una obligación permanente y no un logro ocasional, la seguridad no puede depender de la suerte, debe depender de la capacidad del gobierno; esa capacidad se demuestra todos los días”.