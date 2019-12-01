Se consolida Querétaro como la segunda capital más segura de México: Felifer Macías 

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- Derivado de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al tercer trimestre de 2026, el municipio de Querétaro alcanzó una calificación histórica de 73.2 puntos en percepción de seguridad. Este indicador coloca a la demarcación 31 puntos por encima de la media nacional y la posiciona formalmente como la segunda ciudad capital más segura de todo México, reconoció el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera.

Resaltó que este avance representó un incremento sustancial de 9.3 puntos en comparación con el trimestre previo (cuando registró 63.9 puntos), permitiendo a la capital escalar del lugar 13 al top 10 nacional (posición 9) de entre las 91 áreas urbanas evaluadas en el país.

Factor demográfico y confianza policial al alza

Subrayó un factor operativo y demográfico clave: Querétaro es, por mucho, la ciudad más poblada dentro de este selecto grupo de los diez municipios con mayor percepción de seguridad en el país, al superar el millón 200 mil habitantes, lo que incrementa la complejidad de gestión frente a demarcaciones con menor densidad poblacional.

“El levantamiento trimestral del INEGI también desglosó indicadores específicos sobre el respaldo ciudadano hacia las corporaciones preventivas y la Policía Preventiva registró un incremento al pasar de 71.6 por ciento a 73.8 por ciento, ubicándose drásticamente por encima de los promedios nacionales y en el rubro de eficacia y labor, la policía municipal mantuvo una sólida evaluación positiva del 72.7 por ciento (ligeramente superior al 72.6 por ciento del trimestre anterior)”.

Refirió que, en sintonía con el bloque metropolitano, la Policía Estatal (PoEs) consolidó altos niveles de aprobación institucional, alcanzando un 83.1 por ciento de percepción de confianza y posicionándose en los primeros puestos a nivel nacional.

Macías Olvera atribuyó estos logros a la estrategia conjunta y a la comunicación vertical y horizontal impulsada bajo el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri, destacando los pilares de este esquema de blindaje.

“La estrategia táctica de vigilancia y reacción entre la Policía Municipal de Querétaro y la Policía Estatal, catalogada como un referente nacional; el trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, donde el incremento histórico en el número de cateos e intervención operativa ha tenido un impacto directo en la disuasión delictiva y la participación permanente del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las tareas de seguridad territorial”.

A pesar de los favorables indicadores de la ENSU, que reflejan un aumento trimestral de más de 9 puntos y una mejora sustancial en la aprobación policial, el munícipe enfatizó que la administración a su cargo no caerá en excesos de confianza.

“Nunca vamos a estar satisfechos en materia de seguridad, porque siempre hay algo que mejorar, siempre nos exigimos más... Aquí en Querétaro nunca nos van a escuchar minimizar una sola demanda, una sola denuncia o un solo hecho”.

Finalmente, Contrastó el escenario local con el panorama nacional, señalando que mientras en otras regiones del país prevalece la incertidumbre y el temor ciudadano al transitar por espacios públicos, en Querétaro se defiende una realidad distinta: plazas públicas, calles y un Centro Histórico abarratados por familias que conviven en un ambiente de orden, cultura, deporte y paz social.