Se adhiere Movimiento Frente Queretano SITAMM a la CATEM

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de agosto de 2025.- El Movimiento Frente Queretano SITAMM se adhirió a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que cuenta ya con 1 mil 195 organizaciones, destacando a la como la confederación más grande de México, afirmó su dirigente nacional, el diputado Pedro Haces Barba.

“Ustedes hacen que nuestro movimiento sindical del país cada vez sea más grande, hemos llegado el día de ayer a mil 195 organizaciones adheridas a esta confederación y eso hace que sea hoy la confederación más grande, la confederación más moderna de México, una confederación que esta siempre a la vanguardia buscando armonizar los factores y la producción entre gobiernos, empresarios y trabajadores”, dijo.

Sobre la adhesión de SITAMM a la CATEM, el dirigente sindical mencionó que se fortalece al movimiento y sus cuatro mil trabajadores que pertenecerán a las filas de CATEM y estarán representados en la lucha por sus derechos y mejores condiciones.

“Querétaro está en la modernidad y no podemos quedarnos atrás en todo el país y tenemos que aprender lo bueno de cada región de Querétaro y de su gracia y sobre todo de lo que uno va conociendo por donde va recorriendo el país del país”.

Pedro Haces reconoció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri, a quien destacó como un gran gobernador, que ha logrado posicionar al estado como una entidad con gran desarrollo.