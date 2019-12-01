Se acuerdan acciones a favor de la juventud y la construcción de paz en Morelia: Lucila Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 16:15:11

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- Para impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes, se llevó a cabo una reunión de trabajo del Instituto de la Juventud Moreliana y regidores, donde se aprobaron acciones enfocadas en su participación en actividades formativas; así lo informó la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez.

Durante la sesión, se acordó la incorporación de jóvenes en diversas conferencias que serán impartidas por el Instituto, abordando temas de relevancia como la construcción de la paz en nuestro país, así como el fortalecimiento de valores y la prevención de la violencia.

Lucila Martínez Manríquez destacó que este tipo de iniciativas permiten abrir espacios de participación activa para la juventud, fomentando su involucramiento en la vida pública y en la generación de propuestas que beneficien a su entorno.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre autoridades y organismos municipales es clave para consolidar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las y los jóvenes morelianos.

Cabe señalar que la regidora forma parte de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte, desde donde contribuye en el análisis, impulso y seguimiento de acciones orientadas al bienestar social.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar respaldando iniciativas que promuevan el desarrollo de la juventud, así como la construcción de entornos más seguros, inclusivos y con mayores oportunidades para todas y todos.