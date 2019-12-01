SCOP atiende inundaciones de Morelia con infraestructura pluvial

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- Con el objetivo de resolver el problema de las inundaciones que afectan a la ciudadanía de Morelia, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), ha tomado la iniciativa en la construcción de infraestructura pluvial de largo plazo en cruces y segmentos de alta prioridad, subsanando zonas donde siempre se ha inundado.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que, ante la evidente necesidad de un mejor drenaje y soluciones para la captación pluvial, el Gobierno estatal asumió la construcción de infraestructura destinada a erradicar estos rezagos históricos, a pesar de ser una competencia municipal.

Como parte de este plan estratégico, el secretario puntualizó que en la calzada La Huerta se construye un colector pluvial con capacidad para captar 7 metros cúbicos por segundo, el cual conducirá el agua de manera segura hacia el canal del Río Grande, a un costado de la plaza comercial Chedraui.

Asimismo, detalló que tras detectar insuficiencias en el drenaje pluvial de la capital, la dependencia estatal desarrolló infraestructura adicional en el distribuidor vial Eréndira (a la altura del Mercado de Abastos) y en el Paso Catrinas (Villas del Pedregal), permitiendo una fluidez de 1.5 metros cúbicos de agua por segundo para mitigar los encharcamientos severos.

En el caso del distribuidor vial ubicado a la altura de Villas del Pedregal, la SCOP realiza trabajos correctivos de fondo mediante la liberación de canales naturales que se encontraban bloqueados colina arriba, a la altura de la localidad de La Concepción. Dicha omisión en el ordenamiento local provocaba el arrastre cuesta abajo de hasta 170 toneladas de material pétreo, lo que colapsaba las bocas de tormenta e inundaba la obra carretera.

El funcionario estatal indicó que también se ejecutan acciones correctivas en la zona de la Fiscalía General del Estado, donde se detectó una intervención particular mal planeada que dañó la red hidráulica. Ante esto, la secretaría realiza labores complementarias a la construcción del Paso Superior Ferroviario Independencia, en el cruce de las vías del tren, para asegurar la viabilidad del drenaje en el mediano y largo plazo.