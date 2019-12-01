SCJN estudia amparo contra las corridas de toros "sin sangre"

Ciudad de México, a 25 de octubre 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que analizará un amparo contra la prohibición de los espectáculos con animales y la “imposición” de las “corridas de toros sin sangre” en la Ciudad de México, el cual fue promovido por el pueblo originario de San Juan Malinaltongo.

De acuerdo con los inconformes, su principal reclamo es que no fueron consultados sobre dicha prohibición y buscan realizar un referéndum para decidir si aplicarla en la alcaldía Benito Juárez, donde se ubica la Plaza de Toros, a unas calles del pueblo originario.

En ese sentido, la presidenta del Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios, Fabiola Poblano Ramos, dijo que el recurso fue presentado por los habitantes de San Juan Malinaltongo, quienes acusan de “una afectación por el derecho de identidad cultural y la memoria histórica del pueblo que están relacionadas con las corridas de toros”.

Los habitantes del pueblo argumentan que el Convenio 169 del Organización Internacional de Trabajo (OIT) establece “la obligación de los estados” de consultar a las comunidades cualquier ley o acción de gobierno que les ataña.

Por lo anterior, Poblano Ramos señaló que México “promovió el convenio 169 y está obligado a cumplirlo”. Además, consideró que “esta consulta debe ser vinculante”.

Por su parte, el abogado Salvador Arias explicó que, el hecho de otorgar el derecho a consulta a un pueblo originario, “sería suficiente para que la SCJN de por viciado el procedimiento y deba ser repuesto”, lo que implicaría “tumbar” el actual reglamento de la Ciudad de México que prohíbe los castigos en las corridas de toros.