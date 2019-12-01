SAT desplegará oficinas móviles en 46 municipios

SAT desplegará oficinas móviles en 46 municipios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 09:47:40
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- Para atender a la población que vive en comunidades alejadas y que requiere de servicios fiscales, el Servicio de Administración Tributaria, que dirige Antonio Martínez Dagnino, desplegará el programa Oficina Móvil en 24 estados, durante la semana del 6 al 10 de julio.

La autoridad tributaria prevé atender a 5 mil 500 personas, mediante el despliegue de 47 módulos itinerantes en 46 municipios.

Estas oficinas ofrecerán servicios como la inscripción al RFC, generación y renovación de e.firma, la emisión de Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación fiscal, en un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 9:00 a 15:00 horas los viernes. Todos los servicios se ofrecerán sin cita previa.

El SAT continúa colaborando con autoridades federales y locales, con la finalidad de acercar trámites a más poblaciones y evitar que hagan traslados innecesarios a municipios alejados de sus comunidades.

En el calendario de Oficina Móvil se puede consultar la actualización de la atención en los estados.

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