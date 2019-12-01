Santiago Taboada rechaza críticas de López Caballero y niega falta de diálogo en el PAN

Santiago Taboada rechaza críticas de López Caballero y niega falta de diálogo en el PAN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 22:57:38
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Hermosillo, Sonora, 12 de octubre de 2026.- El secretario de Acción Política del PAN, Santiago Taboada, rechazó los señalamientos de Alejandro López Caballero sobre una supuesta falta de diálogo con la dirigencia, luego de que este decidiera acercarse a Movimiento Ciudadano para buscar la alcaldía de Hermosillo, Sonora.

Taboada aseguró que sí hubo comunicación con López Caballero y reveló que una de las condiciones era firmar un compromiso para permanecer en el PAN en caso de no ganar la encuesta para elegir la candidatura.

“Ahí es donde creo que ya no le gustaron tanto las cosas”, señaló el panista, al referirse a la decisión de López Caballero al no querer aceptar esa condición.

Además, Taboada dirigió un mensaje a Movimiento Ciudadano y señaló que Luis Donaldo Colosio Riojas tendrá que explicar los cuestionamientos que según dijo, surgieron desde el propio partido sobre López Caballero.

Finalmente, mencionó al dirigente emecista Dante Delgado y dejó abierta la interrogante sobre si cumplirá el acuerdo con el exalcalde de Hermosillo: “Vamos a ver qué responde y si al final Dante Delgado le acaba cumpliendo a Alejandro”.

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