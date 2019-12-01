Santiago Nieto interesado en coordinar los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro

Querétaro, Qro., 11 de marzo de 2026.- El titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, aseguró que con la sedición de las reglas internas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir al coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, por lo que tiene interés en liderar la coordinación y el registro estará abierto hasta el 22 de junio.

Explicó que el registro de aspirantes está previsto para el 22 de junio y que mientras tanto continuará enfocado en sus responsabilidades al frente del instituto, particularmente en los trabajos relacionados con revisiones comerciales en el marco del T-MEC y el acuerdo entre México y la Unión Europea.

“Yo creo que es un hecho público y notorio que ha habido un interés de mi parte de ser el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación; hay que señalar que el partido lo que aprobó fueron las reglas de competencia que creo, evidentemente se tienen que respetar y eso habla de que no puede haber bardas, espectaculares ni campañas intensificadas, etcétera”, dijo.

Reconoció que en el proceso interno participan distintos perfiles interesados en encabezar los trabajos políticos del partido, por lo que insistió en la necesidad de privilegiar la unidad entre militantes y simpatizantes, una vez que se conozca quién será la persona designada para encabezar el proyecto político en la entidad.

“Yo creo que hay un interés de todos muy legítimo de poder participar, de mis compañeras y de mis compañeros; el tema y mi exhorto sería que todas y todos respetemos las reglas del juego y, por supuesto, esperar el momento de la convocatoria y las definiciones”.

Destacó que tiene que haber unidad y compromiso por parte de la militancia para aceptar a quien quede al frente de la Coordinación de los Comités.

“También hay un mandato muy claro por parte de la visión del partido de que tiene que haber unidad y un compromiso de aceptar quién es la persona que sea designada para coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro”.