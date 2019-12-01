Detienen a sujeto en posesión de siete kilos de enervante vegetal, en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:20:17
Jacona, Michoacán, a 13 de marzo 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, detuvieron a un hombre en posesión de siete kilos de una planta ilegal, los cuales traía ocultos en una caja de huevos, en el municipio de Zamora. 

Se trata Juan V. G., de 45 años de edad, alias “la manzana”, vecino de la colonia Los Sabinos, en este municipio. 

Sobre su detención se logró saber que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia sobre el libramiento Jacona-Zamora, a la altura del crucero a Los Reyes, visualizaron a un hombre que caminaba con una caja de cartón y con una actitud sospechosa. 

Por tal motivo le marcaron el alto y al revisarlo no le encontraron nada ilícito entre sus pertenencias, sin embargo al revisar la caja de huevo había en su interior varias bolsas de plástico que tenían hierva verde con las características de la mariguana. 

La droga dio un peso de siete kilos, por lo que al igual que el hombre fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que el agente del Ministerio Público inicie las indagatorias correspondientes.

