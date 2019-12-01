Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 22:22:09

Lázaro Cárdenas, Mich., a 12 de marzo de 2026.— Tras casi un mes de investigaciones y un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad, autoridades lograron la captura del hombre señalado como presunto responsable del brutal homicidio de una agente del Ministerio Público ocurrido en la tenencia de Las Guacamayas, hecho que sacudió a la región portuaria.

La detención fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), que informó que Marcos “N” fue arrestado en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el asesinato de la funcionaria y por las lesiones causadas a su pareja, también trabajador de la institución.

El crimen ocurrió el pasado 17 de febrero en la tenencia de Las Guacamayas, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, donde la agente ministerial fue atacada y perdió la vida, mientras que el hombre que la acompañaba resultó gravemente herido.

De acuerdo con la investigación encabezada por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, los trabajos de inteligencia permitieron identificar a Marcos “N” como posible responsable, por lo que el Ministerio Público solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez emitido el mandato judicial, agentes de la Policía de Investigación, apoyados por elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Civil de Michoacán y la Policía Municipal, desplegaron un operativo que culminó con la localización y captura del sospechoso.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que en las próximas horas determinará su situación jurídica.